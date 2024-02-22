sonyazhytkova .22 февраля, 2024 7

Спільна робота між Sky та Peacock відзначилася випуском офіційного трейлера шестиепізодного телесеріалу, у якому зіграли Харві Кейтел, Мелані Лінскі, Джона Гауер-Кінг та Анна Прохняк.

Драма, що базується на міжнародному бестселері Хезер Морріс, натхненна реальними подіями в житті Лалі та Гіти Соколових, які зустрілися, будучи ув'язненими в Аушвіці під час Другої світової війни.

За сюжетом, старший Лалі (Кейтел) ділиться своїми страшними спогадами з часів Аушвіцу з Морріс (Лінскі). Молодший Лалі (Гауер-Кінг) вперше зустрічає Гіту (Прохняк) та закохується в неї. Незабаром після прибуття до табору, Лалі стає татуювальником, що має наносити порядкові номери в'язням. Одного дня, набиваючи ідентифікаційне тату на руці Гіти, вони обидва відчувають, що їхнє кохання огортається жахами концтабору.

Трейлер включає оригінальну музику від багаторазового нагородженого Оскаром композитора Ганса Циммера та Кари Тальве, які також скомпонували саундтрек для серіалу.

Режисером "Татуювальник Аушвіцу" є Талі Шалом-Езер, виконавчий продюсер Клер Мандель від Synchronicity Films, спільно з Sky Studios і All3Media International. Серіал є спільним проєктом Sky і Peacock. Жаклін Перске є виконавчим продюсером та головним сценаристом, разом з авторами епізодів Еваном Плейсі і Габбі Ашер. Серена Томпсон є виконавчим продюсером для Sky Studios.

NBCUniversal Global TV Distribution та All3Media International спільно відповідають за міжнародні продажі. Stan з Австралії придбав права на показ оригінального серіалу, а SkyShowtime - на показ у ряді країн, включаючи Албанію, Боснію та Герцеговину, Болгарію, Хорватію, Чехію, Данію, Фінляндію, Угорщину, Косово, Чорногорію, Північну Македонію, Норвегію, Нідерланди, Польщу, Португалію, Румунію, Сербію, Словаччину, Словенію та Швецію.

Прем'єра серіалу відбудеться 2 травня.

Джерело: Deadline