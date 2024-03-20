sonyazhytkova .20 марта, 2024 2

Нова кінокартина актора стала його кар'єрним піком завдяки майже ідеальній оцінці глядачів на Rotten Tomatoes.

Хоча останній фільм Марка Волберга не збив рекорди касових зборів, він став справжнім тріумфом у серцях глядачів. "Король Артур" отримав практично ідеальний рейтинг на Rotten Tomatoes - 98%, що позначає нову висоту для актора. Ця зворушлива історія екстримального гонщика, який зустрів і потоваришував з пораненим бродячим псом під час пергонів у джунглях. Історія дружби та виживання підкорила с перших хвилин. І це не просто фільм, де Волберг грає свої традиційні ролі. Тут він розкриває свою емоційну глибину, змушуючи глядачів переживати кожен момент разом з ним.

З критичної точки зору, "Король Артур" отримав суперечливі відгуки з 63% оцінкою затвердження від критиків, які хвалили його здатність взяти за душу, хоча вказували на те, що більш стриманий підхід міг би бути більш ефективним. Однак, стрічка продовжує вражати аудиторію, демонструючи різницю між думками професійних рецензентів і звичайних людей, які шукають задоволення в кінопроекціях.

Джерело: Мovieweb