sonyazhytkova .17 мая, 2024 13

Представлено перший трейлер до драматично-романтичного трилера "It Ends With Us", який розглядає складні відносини і викликає сильну емоційну напругу.

Стрічка, створена Columbia Pictures та Wayfarer Studios, спочатку планувалася на лютневий реліз, але через страйк WGА зійшла з графіку. Початкова дата виходу - 21 червня - була перенесена на 9 серпня.

"It Ends With Us", перший роман Колін Гувер, адаптований для великого екрану, розповідає захоплюючу історію Лілі Блум (Блейк Лайвлі), жінки, яка подолала травматичне минуле, щоб почати нове життя в Бостоні і здійснити дитячу мрію про власний бізнес. Зустріч з чарівним нейрохірургом Райлом Кінкейдом (Джастін Бальдоні) викликає глибокі почуття, але коли їхнє кохання стає сильнішим, Лілі розуміє, що Райл нагадує їй про відносини її батьків. Повернення колишнього кохання, Атласа Коррігана (Брендон Скленар), перевертає усе, і Лілі змушена зробити важкий вибір для свого майбутнього.

Фільм був спродюсований Алексом Саксом, Джеймі Хітом і Крісті Холл, а також має виконавчих продюсерів Стіва Саровіца, Джастина Бальдоні, Ендрю Калофа, Блейк Лайвлі, Андреа Аджеміан і Коліна Гувера. Режисером є сам Бальдоні. У фільмі, крім Блейк Лайвлі, Джастина Бальдоні та Брендона Скленара, також знімаються Дженні Слейт, Хасан Мінхадж та Емі Мортон. Сценарій написав Крісті Холл за мотивами роману Гувера.

Джерело: Deadline