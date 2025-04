sonyazhytkova .16 апреля, 2025 6

Searchlight Pictures представили перший трейлер до фільму "The Roses" — нової драматичної комедії режисера Джея Роуча ("Бомба", "Грайндхаус"), у головних ролях — Бенедикт Камбербетч та Олівія Коулман.

Сценарій стрічки написав дворазовий номінант на "Оскар" Тоні Макнамара ("Фаворитка", "Погані звички"). У центрі історії — Айві та Тео, подружжя, яке ззовні здається втіленням гармонії: блискуча кар’єра, взаємне кохання, щасливі діти. Але за цією ілюзією ідеального життя ховається напруга, яка от-от вибухне. Поки професійна траєкторія Тео стрімко йде вниз, Айві навпаки — нарощує оберти, і це запускає небезпечну гру з підозрами, заздрістю та нездійсненими мріями.

Фільм надихнувся культовою чорною комедією "The War of the Roses" (1989), знятою Денні ДеВіто за однойменним романом Воррена Адлера. Тодішня версія з Майклом Дугласом і Кетлін Тьорнер отримала визнання критиків і кілька престижних номінацій, зокрема на BAFTA та "Золотий глобус".

У новій "The Roses" також зіграли: Енді Семберг, лауреатка "Оскара" Елісон Дженні, зірка Doctor Who Нкьюті Ґатва, Джеймі Деметріу, Зої Чао, Белінда Бромілоу та Кейт МакКіннон.

Прем’єра стрічки — 29 серпня. Час готуватись до розквіту емоцій… і падіння троянд.

Джерело: Deadline