sonyazhytkova .25 ноября, 2024 11

Вийшов перший трейлер документальної драми "From Ground Zero", яка претендує від Палестини на Оскар у номінації "Найкращий міжнародний фільм".

"From Ground Zero" розповідає історії 22 палестинських кінематографістів, які через об’єктив своїх камер документують життя в Газі після атак ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року. Завдяки унікальному поєднанню анімації, документального кіно та художніх елементів, фільм розкриває непохитну стійкість і креативність людей, які живуть у зоні конфлікту. Режисером стрічки є Рашид Машараві.

Фільм відзначається не лише як художній витвір, а й як потужний акт свідчення незламної витримки палестинців. Він отримав високу оцінку за здатність передати реалії життя в Газі, ставши важливим вкладом у глобальну кінематографію, яка не просто фіксує події, а й надихає на роздуми.

Щодо появи фільму "From Ground Zero" на популярних стрімінгових платформах, точну дату релізу поки що не оголошено.

Джерело: Deadline