sonyazhytkova .28 октября, 2024 7

У біографічній драмі "Maserati: The Brothers", яка розкриє історію братів-засновників легендарного італійського бренду Maserati, Гарсія виконає роль пана Россіні — ключову фігуру у житті родини.

Мікеле Морроне зіграє роль брата Альф’єрі Мазераті, тоді як Ентоні Гопкінс перевтілиться в образ фінансиста, який допомагає родині. Режисерське крісло зайняв володар премії "Оскар" Боббі Мореско ("Crash"), а зйомки фільму стартують в Італії наприкінці наступного місяця.

Історія Maserati почалася у 1914 році, коли троє братів — Альф’єрі, Етторе та Ернесто — відкрили невеликий гараж у Болоньї. Завдяки їхньому таланту та сміливим амбіціям Maserati перетворилася на бренд, що асоціюється з розкішшю та гонками. Перший гоночний автомобіль компанії став знаковим, але обернувся для Альф’єрі трагедією: у 1927 році він потрапив у тяжку аварію на гонці Кубка Мессіни, а через декілька років помер від її наслідків. У 1937 році брати були змушені продати контрольний пакет акцій компанії, яка згодом перейшла у власність Fiat, ставши символом італійської автомобільної спадщини.

Джерело: Deadline