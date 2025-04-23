Енді Серкіс збирає зірковий каст для нової адаптації культового твору Джорджа Орвелла

sonyazhytkova .23 апреля, 2025 5

Легендарна антиутопія "Колгосп тварин" оживає у новій анімаційній адаптації. Енді Серкіс ("Андора", "Планета мавп") нарешті представив повний голосовий склад свого довгоочікуваного проєкту, а перший кадр обіцяє знайоме — і водночас зовсім інше — обличчя революції на фермі.

Головну роль — харизматичного, але деспотичного кабана Наполеона — озвучить Сет Роґен ("Кіностудія"). Саме його герой очолює повстання тварин проти людей, прагнучи свободи... але зрештою замінює одну тиранію іншою.

У проєкті також задіяні: Гейтен Матараццо ("Дивні дива"), Стів Бушемі ("Підпільна імперія"), Ґленн Клоуз ("Рокове тяжіння"), Лаверн Кокс ("Помаранчевий — хіт сезону"), Кіран Калкін ("Спадщина"), Вуді Гаррельсон ("Справжній детектив"), Джим Парсонс ("Теорія великого вибуху"), Кетлін Тернер ("Пеґґі Сью вийшла заміж"), Іман Веллані ("Міз Марвел").

Сам Енді Серкіс також долучиться до озвучки — ймовірно, в ролі саркастичного віслюка Бенджаміна.

Стилістику майбутнього анімаційного фільму обіцяють оновити: більше темного гумору, сучасні акценти та новий персонаж, що додасть несподіваних поворотів.

Промо-кадр уже доступний — і на ньому можна впізнати знакових героїв: Наполеона, Старого Майора, Сніжка, Писаку, Боксера... та, можливо, нову вівцю, яка повторюватиме відоме "Чотири ноги добре, дві — погано".

Світова прем’єра "Колгоспу тварин" запланована на 11 липня 2025 року у США. І якщо ви думаєте, що вже знаєте цю історію — приготуйтесь здивуватися. Адже цього разу навіть віслюки можуть змінити хід революції.

Джерело: Мovieweb