Анастасия Лях .25 января, 2020 0

Актер станет лауреатом премии Британской киноакадемии. Он получит почетную награду за вклад в развитие кино, сообщает The Hollywood Reporter.

Отметим, что Серкис в первую очередь известен своей многолетней работой с технологией «захвата движения». Именно он изображал Голума для «Властелина колец», Цезаря для «Планеты обезьян», Кинг Конга для ремейка Питера Джексона, Сноука для «Звездных войн»… Хотя в человеческом обличии актер тоже появляется на экране. И помимо прочего занимается режиссурой.

Британские киноакадемики отметили Энди Серкиса именно за вклад в развитие технологий motion capture и performance capture, назвав артиста «пионером» нового искусства, который существенно расширил представления об актерской работе.