sonyazhytkova .19 апреля, 2024 1

У майбутньому телешоу, написаному і виконавчо виробленому Тімом Робінсоном і Заком Каніном, після невдалого інциденту на роботі головний герой (Робінсон) опиняється в центрі розслідування широкомасштабної змови.



Виконавчі продюсери - Адам МакКея та Тодд Шульман з Hyperobject Industries.

Цей проєкт продовжує співпрацю Ендрю ДеЙонга з Тімом Робінсоном, оскільки останній нещодавно дебютував у ролі режисера комедійного фільму "Friendship", спродюсованого Fifth Season і BoulderLight Pictures, із участю Пола Радда. ДеЙонг також співпрацював із ним над комедійним спеціальним випуском "Would It Kill You To Laugh?" для Peacock через A24. Серед його недавніх проєктів - режисування епізодів популярного серіалу "Our Flag Means Death" на Max і майбутнього проєкту Дженджі Коан на Netflix "Декамерон".

Він також працював над кількома епізодами серіалу на Hulu "Pen15" і "Шрілл". ДеЙонга можна також пам'ятати за роботу над "I Love That For You" (Showtime), "Dave" (FXX), "The Other Two" (Max), "Miracle Workers" (TBS), "Teenage Bounty Hunters" (Netflix), "Man Seeking Woman" (FXX), "High Fidelity" (Hulu) та "Baby-Sitters Club" (Netflix).

Джерело: Deadline