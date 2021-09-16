Анастасия Лях .16 сентября, 2021 5

В интервью The View актер рассказал смешную историю о том, как не стал целовать подмышку Джессики Честейн.

Напомним, недавно на красной дорожке Венецианского кинофестиваля, где был представлен мини-сериал «Сцены из супружеской жизни», Оскар Айзек поцеловал руку Джессики Честейн, повторив жест своего героя из шоу. Сцена мигом превратилась в интернет-мем . И Гарфилд написал актрисе, с которой снялся в байопике «Глаза Тэмми Фэй», что не станет делать то же самое, чтобы пропиарить их фильм. То есть повторять жест своего персонажа. Но дело в том, что в «Глазах Тэмми Фэй» герой Гарфилда целует героиню Честейн не в руку, а в подмышку.

«Надеюсь, ты не ждешь, что я буду лизать твою подмышку на красной дорожке?» — написал Гарфилд. На что Честейн ответила: «Мы любой ценой должны продать наш фильм!».

«Глаза Тэмми Фэй» — байопик, посвященный супругам Тэмми Фэй Беккер и Джиму Беккеру, которые создали популярный христианский телеканал. Позже Джим был обвинен в изнасиловании и финансовом мошенничестве. В Америке фильм выходит 17 сентября.