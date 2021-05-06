В подкасте Happy Sad Confused актер заявил, что фанатам не стоит ждать его появления в предстоящем фильме
Напомним, ранее стало известно, что в третьей части франшизы с участием Тома Холланда в роли Питера Паркера появятся злодеи из двух предыдущих перезапусков серии «
После этого фанаты решили, что речь в предстоящей картине пойдет о мультивселенной, в которой, вероятно, появятся также и разные версии самого Питера Паркера, а именно версия Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда.
Однако, по словам Гарфилда, он не получал никаких звонков и предложений от студии принять участие в готовящемся проекте. Так что вряд ли поклонникам стоит рассчитывать на присутствие в сюжете его персонажа.
Впрочем, даже если бы соответствующий звонок поступил, боссы Marvel наверняка обязали бы Гарфилда держать эту информацию в строгом секрете.