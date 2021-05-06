Анастасия Лях .6 мая, 2021 13

В подкасте Happy Sad Confused актер заявил, что фанатам не стоит ждать его появления в предстоящем фильме «Человек-паук : Нет пути домой».

Напомним, ранее стало известно, что в третьей части франшизы с участием Тома Холланда в роли Питера Паркера появятся злодеи из двух предыдущих перезапусков серии « Человек-паук» , а именно Доктор Осьминог в исполнении Альфреда Молины из « Человека-паука 2» 2004 года выпуска и Электро в исполнении Джейми Фокса из «Высокого напряжения» 2014-го .

После этого фанаты решили, что речь в предстоящей картине пойдет о мультивселенной, в которой, вероятно, появятся также и разные версии самого Питера Паркера, а именно версия Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда.

Однако, по словам Гарфилда, он не получал никаких звонков и предложений от студии принять участие в готовящемся проекте. Так что вряд ли поклонникам стоит рассчитывать на присутствие в сюжете его персонажа.

Впрочем, даже если бы соответствующий звонок поступил, боссы Marvel наверняка обязали бы Гарфилда держать эту информацию в строгом секрете.