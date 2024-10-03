sonyazhytkova .3 октября, 2024 0

Актор вперше втілив образ культового супергероя у 2012 році в стрічці "Нова Людина-павук" і повернувся до цієї ролі у продовженні 2014 року. Проте він мріє знову приміряти культовий костюм павучка в майбутніх фільмах Marvel.

Після неоднозначних результатів другого фільму Sony вирішила не продовжувати франшизу, і, за словами Гарфілда, він залишився у "підвішеному стані".

"Це був важкий період для мене", — поділився актор в інтерв’ю, згадуючи, як скасування третього фільму вплинуло на його кар'єру.

Гарфілд підкреслює, що готовий знову приміряти костюм Людини-павука, але лише за умови, що буде запропоновано цікавий і оригінальний сюжет. "Я на 100% повернуся, якщо це буде щось унікальне, з концептом, що додасть нових відтінків персонажу та порадує фанатів", - зазначив він. "Я обожнюю цю роль, і якщо моя гра приносить радість, це робить і мене щасливим".

Актор вже втретє втілив образ Людини-павука у фільмі "Людина-павук: Додому шляху немає" у 2021 році, де з’явився на екрані разом із Тобі Магвайром і Томом Голландом, які також грали цього персонажа в різні часи.

Після прем'єри Гарфілд і Магвайр вирішили таємно відвідати кінотеатр, щоб побачити реакції глядачів. "Досі не можу повірити, що це сталося", - зізнався актор. "Ми з Тобі тихенько зайшли в зал, і ніхто навіть не здогадувався про нашу присутність. Це було неймовірне відчуття, що дало нам можливість створити особливий зв'язок - між Тобі, Томом і мною".

Джерело: Deadline