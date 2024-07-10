sonyazhytkova .10 июля, 2024 8

У трейлері дебютної стрічки "Материнський інстинкт" від ветерана кінематографії Бенуа Дельома акторки грають найкращих подруг, яких розділяє трагедія, коли один з їхніх синів гине через нещасний випадок.

Енн Гетевей та Джессіка Честейн виконують ролі Еліс і Селін, домогосподарок з 1960-х років, які живуть поруч і ведуть бездоганне життя з доглянутими газонами, успішними чоловіками та дітьми одного віку. Однак ця гармонія руйнується, коли один з синів падає з другого поверху, поки безпомічна Еліс спостерігає за цим. Відчуття провини, підозри та параної розділяють подруг.

"Материнський інстинкт" ремейк бельгійського фільму "Дуель" 2018 року і стилізований під трилери Альфреда Гічкока, де дві жінки грають у небезпечну гру, а їхній сестринський зв'язок поступово руйнується під натиском темної сторони материнських інстинктів. Незважаючи на зовнішній блиск дизайнерських будинків та вишуканого одягу, їхня внутрішня боротьба виходить на перший план.

Прем'єра стрічки відбудеться у вибраних кінотеатрах 26 липня, а з 13 серпня "Материнського інстинкт" буде доступний у цифровому форматі.

Джерело: Нollywoodreporter