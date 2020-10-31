Анастасия Лях .31 октября, 2020 11

Актрисы, ранее вместе снимавшиеся в научной фантастике «Интерстеллар», снова поработают на одной площадке.

Как сообщает Deadline, Честейн и Хэтэуэй исполнят главные роли в психологическом триллере «Материнский инстинкт», ремейке одноименной бельгийской ленты, вышедшей в 2018 году.

Действие оригинала разворачивается в 1960-х годах. В центре сюжета — две соседки-домохозяйки Элис и Селин, которые тесно дружат, как и их сыновья Макс и Тео. Но когда случается трагическое происшествие, былая дружба переходит во взаимные подозрения и обвинения, а материнский инстинкт обеих женщин раскрывается с самой темной стороны.