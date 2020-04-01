Анастасия Лях .1 апреля, 2020 9

Актриса подписалась на главную роль в проекте, основанном на книге Памелы Друкерман «Французские дети не плюются едой», сообщает The Hollywood Reporter.

Роман является автобиографией писательницы, которая, переехав вместе с мужем в Париж, начала наблюдать за особенностями воспитания соседских детей из местных семей и затем изложила свои наблюдения в художественной книге.

Проект в настоящее время находится на ранней стадии разработки. Сценаристами назначены Джэми Миноприо и Джонатан Штерн. Режиссера и даты релиза пока что нет.