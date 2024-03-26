sonyazhytkova .26 марта, 2024 5

У бесіді з Vanity Fair актриса розповіла, що після своєї перемоги на Оскарі за фільм "Les Miserables" вона стала об'єктом численних нападів в Інтернеті, що сильно вразило її кар'єру.

"Багато режисерів відмовляли мені у ролях через негативну репутацію, яку я отримала в Інтернеті", - розповіла Хетевей. "Але Крістофер Нолан був для мене справжнім ангелом. Який не звертав увагу на це і дав мені одну з найкрасивіших ролей у відомому фільмі. Ця роль стала однією з найкращих у моїй кар'єрі".

Актриса згадала про стрічку 2014 року "Інтерстеллар", де вона виконала роль науковиці Амелії Бренд. Попередньо Хетевей співпрацювала з режисером у 2012 році "Темний лицар повертається", де вона виконала роль Селіни Кайл, Жінки-Кішки.

"Я не знаю, чи усвідомлював він, що підтримує мене у той час, але це мало такий ефект", - сказала Хетевей про режисера.

Після цього актриса зіграла у фільмах, таких як "Стажер" (2015), "Аліса у країні чудес" (2016), "Вісім подруг Оушена" (2018) та "Відчайдушні шахрайки" (2019).

"Покарання - це дуже важке випробування", - сказала Хетевей. "Ключ полягає в тому, щоб не дати йому замкнути вас. Вам потрібно залишатися сміливими, і це може бути важко, бо ви думаєте: 'Якщо я буду триматися на безпечній землі, якщо я не привертатиму занадто багато уваги до себе, то це не зашкодить'. Але якщо ви хочете такого, не будьте актором. Ви - акробат на трапеці. Ви просите людей вкладати свій час, гроші, увагу та турботу у вас. Тому ви повинні дати їм щось варте всього цього. І якщо це для вас нічого не коштує, то що ж ви дійсно пропонуєте?".

Джерело: Deadline