sonyazhytkova .22 апреля, 2025 13

Юна детективка знову в справі — цього разу на неї чекають нові загадки, міжнародні пригоди й, можливо, найнебезпечніший злочинець у її кар’єрі...

Netflix офіційно оголосив: зйомки "Еноли Голмс 3" стартували! Аби підігріти інтерес фанатів, платформа поділилася першим кадром зі знімального майданчика, на якому ми бачимо Міллі Боббі Браун та Луї Партріджа у знайомих образах. Пост супроводжував підпис: "Міллі Боббі Браун і Луї Партрідж за лаштунками 'Еноли Голмс 3'. ВИРОБНИЦТВО РОЗПОЧАТО!", — і цього вистачило, щоб фанати одразу почали будувати теорії.

За режисуру нової частини відповідає Філіп Барантіні, відомий за напруженим кримінальним драматичним трилером "Юнацтво" і визнаним фільмом "Точка кипіння". Сценарій знову пише Джек Торн, який адаптує твори Ненсі Спрінгер про пригоди молодшої сестри славетного Шерлока Голмса.

До зіркового складу долучаються також Генрі Кавілл, Гелена Бонем Картер, Гаймес Пател і Шерон Дункан-Брюстер, тож можна очікувати справжнє вибухове поєднання харизми, таємниць і емоцій.

Цього разу сюжет перенесе Енолу до Мальти, де особисте переплітається з професійним у справі, яка стане для неї справжнім випробуванням. "Це буде найзаплутаніша і найнебезпечніша загадка, з якою вона стикалася", — обіцяють творці.

А поки ми лише починаємо розгадувати натяки й підказки, заховані в першому фото, одне можна сказати точно — Енола повернулась, і цього разу вона грає за власними правилами. І десь серед вузьких вуличок Мальти, під пекучим сонцем, лунають кроки… А за кожним із них — тінь небезпеки.

Джерело: Deadline