sonyazhytkova .12 июля, 2024 10

Актор зізнався під час інтерв'ю у програмі "Late Night with Seth Meyers", що один із персонажів серіалу змусив його почуватися слабким.

Цим персонажем стала Маделін Стіллвелл, яку грала Елізабет Шу. Шу стала кумиром Старра ще в дитинстві після перегляду фільму "The Karate Kid".

"Коли я був маленьким, я був великим фанатом 'The Karate Kid'", - розповів Старр. "Мій батько відвів мене на цей фільм, і Алі, тобто Елізабет Шу, стала моїм першим екранним коханням".

Коли Шу була затверджена на роль у "The Boys", це стало великим моментом для Старра.

"Я подумав: 'Я працюватиму з Елізабет Шу. Боже мій, що мені робити? Що одягти? Чи буду я виглядати добре?' І виявилося, що вона надзвичайно приємна людина".

Старр також розповів про випадок, коли йому довелося підтримати Шу.

"Вона підійшла до мене і сказала: 'Я не впевнена щодо цієї сцени. Почуваюся невпевнено'. І я відповів: 'Ти ж Елізабет Шу. Ти не можеш таке говорити цьому маленькому хлопцю! Я намагаюся вчитися у тебе!'".

Шу зіграла Маделін Стіллвелл у перших двох сезонах "The Boys", а також озвучила цього персонажа в анімаційному спін-оффі "The Boys Presents: Diabolical". Маделін також з'явилася у спін-оффі "Gen V".

Незважаючи на те, що Старр був захоплений роботою з Шу, їхні стосунки в серіалі закінчилися трагічно. Гоумлендер спрямував свій тепловий зір у її очі, знищивши її обличчя і вбивши її.

Джерело: Deadline