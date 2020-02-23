Анастасия Лях .23 февраля, 2020 8

Как пишет Deadline, Хопкинс присоединился к проекту под названием «Кас и Майк», где исполнит одну из двух центральных ролей.

«Кас и Майк» — это история взаимоотношений боксера Майка Тайсона и его тренера Каса Д’Амато. В основу сценария легла книга Монти Иллингуорта «Майк Тайсон: Деньги, миф и предательство». Постановщиком выступает Ник Кассаветис, снявший «Дневник памяти», «Альфа Дог», «Джона Кью».

Примечательно, что Д’Амато тренировал Тайсона до 1985 года. Тренер скончался, так и не успев посмотреть на то, как его ученик стал чемпионом.

В настоящее время создатели проекта ищут актера на роль Тайсона. Сроки производства не уточняются.