sonyazhytkova .1 июня, 2024 3

Наразі триває ранній етап розробки телешоу, яке буде базуватися на популярній екшен-стрічці 2006 року. Деталі сюжету залишаються у таємниці, але за чутками, це буде приквел оригінальної історії.

Угоди ще не укладені, але джерела стверджують, що про'кт розраховує на повернення Зака Снайдера і Дебори Снайдер до команди виробників "300 спартанців": Джанні Нуннарі, Марка Кантона і Берні Голдманна, разом із Веслі Коллером з Stone Quarry, продюсерською компанією Снайдерів.

"300 спартанців" був створений Заком Снайдером і став великим проривом, зачарувавши глядачів своїми вражаючими візуальними ефектами. Заснований на коміксах Френка Міллера і Лінн Варлі 1998 року, фільм розповідає про Битву при Термопілах у греко-перських війнах. У стрічці зіграли такі актори, як Джерард Батлер, що виконав роль короля Леоніда, і Родріго Санторо, який втілив образ перського царя Ксеркса.

У 2014 році вийшов сиквел "300 спартанців: Відродження імперії".

Джерело: Deadline