sonyazhytkova .20 ноября, 2024 9

Трейлер пропонує зануритися в дивовижний блоковий світ, де смішні пригоди й небезпеки йдуть пліч-о-пліч.

У короткому відео глядачам відкривають подробиці про минуле Стіва, роль якого виконує Джек Блек. Його персонаж очолює незвичайну команду, до складу якої входять Джейсон Момоа в яскравій рожевій куртці, Даніель Брукс, Емма Майєрс і Себастьян Юджин Хансен. Разом вони вирушають у сповнену пригод мандрівку Верхнім світом, де їх чекають блокові пейзажі, небезпечні вовки та стріляючі скелети.

Сюжет фільму зосереджується на групі невдах, які через загадковий портал опиняються у фантастичному кубічному світі. Щоб знайти шлях додому, вони об’єднуються з досвідченим майстром Стіва і вирушають у магічну подорож, сповнену випробувань і несподіванок.

Режисером картини виступив Джаред Гесс. Над сценарієм працювали Кріс Боумен і Габбел Палмер. Проєкт пройшов довгий шлях розробки, який розпочався ще у 2019 році, та пережив кілька змін у творчій команді.

У акторському складі також з'являться зірки Кейт МакКіннон (""Saturday Night Live"), Джемейн Клемент, Метт Беррі ("Чим ми займаємося у тіні") і Дженніфер Кулідж ("Білий лотос").

Прем’єра блокбастера відбудеться 4 квітня 2025 року.

Джерело: Gamesradar