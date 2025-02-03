sonyazhytkova .3 февраля, 2025 9

Історичний фільм Брейді Корбета отримав нагороду, обігнавши сильних конкурентів. Цю престижну відзнаку присудили британські кінокритики та телеведучі.



Нагороди були розподілені між такими стрічками, як "Хлопчаки з Нікеля", "Конклав" та "Справжня біль", а актриса Зої Салданья, відома за ролями в "Аватар" і "Вартові Галактики", отримала одразу дві престижні нагороди.

"Бруталіст" здобув перемогу в напруженій боротьбі, в якій "Конклав" режисера Едварда Бергера виборов дві нагороди — за найкращий британський/ірландський фільм року та за акторське виконання Ральфа Файнса. Екранізація роману Колсона Уайтхеда "Хлопчаки з Нікеля" отримала визнання за режисуру року та технічні досягнення, зокрема за операторську роботу Джомо Фрая. Стрічка "Справжня біль", яка стала режисерським дебютом Джессі Айзенберга, здобула нагороду за найкращий сценарій та за найкращого актора другого плану, яким став Кієран Калкін.

Зоя Салданья також отримала премію Derek Malcolm Award for Innovation, яку вручили Америка Феррера та минулорічний лауреат Колман Домінго. Крім того, актриса була визнана найкращою акторкою другого плану за роль у "Емілія Перес" Жака Одьяра.

Деніел Крейг здобув Dilys Powell Award for Excellence in Film за видатну кар’єру, зокрема за роль у фільмі "Вічне кохання".

Найкращим анімаційним фільмом року став "Воллес і Ґроміт: Перната відплата" . У британсько-ірландських номінаціях перемогла Сірша Ронан, яка була відзначена за роль у кінокартині "Бліц".

Церемонія завершилася врученням відзнак, що підкреслили різноманіття та високу майстерність кінематографа, визначаючи найкращих у численних номінаціях.

Джерело: Deadline