sonyazhytkova .29 марта, 2024 2

У першому трейлері можна побачити повернення Реннера на екрани після важкої травми, що сталася внаслідок нещасного випадку під час прибирання снігу у 2023 році, коли його майже збила снігова машина.



У новому сезоні "Мер Кінгстауна" серія вибухів лякає жителів міста. Російська мафія висуває нового лідера, а війна з наркотиками загрожує як в межах в'язниці, так і за її межами. Майку МакЛаскі (Джеремі Реннер) доводиться брати на себе відповідальність за припинення конфлікту, проте йому заважає знайоме обличчя з минулого, що підгріває напругу між фракціями.

У ролях також виступають Хью Діллон, Тейлор Хендлі, Емма Лаїрд, Тобі Бамтефа, Дерек Вебстер, Ніші Мунші, Хеміш Аллан-Гедлі та Майкл Біч. Третій сезон вийде 2 червня в США та Канаді, а 3 червня - в усіх інших країнах, де доступний Paramount+.

"Мер Кінгстауна" спільно створений Тейлором Шеріданом і Хью Діллоном, вироблений MTV Entertainment Studios, 101 Studios і Bosque Ranch Productions виключно для Paramount+. Шерідан, Діллон, Реннер, Антуан Фукуа, Девід С. Гласер, Рон Буркл, Боб Ярі, Майкл Фрідман, Дейв Еріксон, Реджина Коррадо і Кіт Кокс є виконавчими продюсерами.

Джерело: Нollywoodreporter