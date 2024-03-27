sonyazhytkova .27 марта, 2024 4

Ексклюзивний трейлер відзначає вже четверте пригодницьке втілення у серії "Bad Boys", а за кермом цього проєкту - тандем режисерів, які вже відомі за "Bad Boys for Life" та фільмом "Batgirl" - Аділь Ель Арбі та Білал Фаллах.

Прем'єра стрічки від Sony відбудеться 7 червня і це стане важливою подією з кількох причин. Це не лише перший блокбастер Уїлла Сміта після скандалу на церемонії "Оскар" 2022 року, але й очікуване повернення для режисерів Аділя Ель Арбі та Білала Фаллаха. Цей проєкт є також шансом для них показати свій талант після того, як їхній фільм "Batgirl" був знятий з показу компанією Warner Bros. Discovery в 2022 році.

Сага "Bad Boys" розпочалася у 1995 році за режисерським керівництвом Майкла Бея, який повернувся для зйомок другої частини "Bad Boys 2" у 2003 році. Ця серія розповідає про пригоди двох поліцейських з Маямі і відіграла важливу роль у кар'єрі Вілла Сміта. Перша частина вийшла за рік до його вражаючих ролей у фільмах "День незалежності", а наступного літа - у "Людей в чорному".

"Bad Boys for Life" об'єднав Сміта і Мартіна Лоуренса з молодшими акторами, які також повертаються для сиквелу, включаючи Ванессу Хадженс та Александра Людвіга.





Джерело: Нollywoodreporter