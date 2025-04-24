sonyazhytkova .24 апреля, 2025 6

Перший трейлер нового розділу культової франшизи показує Хижака зовсім з іншого боку – тепер він не мисливець, а союзник. І все це – на фоні чужої планети та вибухового екшену. Фільм вийде у кінотеатрах восени, і обіцяє змінити всі ваші уявлення про цю космічну расу мисливців.

У короткому, але динамічному ролику ми бачимо неперевершену Елль Фаннінг у ролі Тії на загадковій планеті, населення якої складається виключно з Хижаків. Але замість традиційної битви за виживання, цього разу сюжет обертається навколо незвичного союзу між людиною та молодим ізгоєм-Предатором, якого зіграв Дімітріус Шустер-Колоаматанг.

Офіційний синопсис натякає на масштабну міжпланетну пригоду: "У майбутньому, на віддаленій планеті, молодий Хижак, вигнаний з клану, знаходить неочікувану союзницю в особі Тії і вирушає з нею в небезпечну подорож у пошуках гідного ворога".

Режисером стрічки виступив Ден Трахтенберг, відомий за успішною стрічкою "Здобич", яка стала рекордною прем'єрою на Hulu та відкрила нову главу у всесвіті Хижаків. Проте на відміну від "Здобичі", "Badlands" вийде напряму у кіно — вже 7 листопада.

Схоже, на нас чекає не просто нова битва. Це — нові правила гри. Хижак більше не просто полює. Тепер він шукає істинного ворога. І ця подорож обіцяє бути кривавою, жорстокою… та вражаючою до мурашок.

Джерело: Gamesradar