sonyazhytkova .18 декабря, 2023 8

Світ злочинного клану "Peaky Blinders" розширюється, оскільки Netflix активно працює над створенням продовження та приквелу культової кримінальної драми Стівена Найта.

За новим повідомленням від Bloomberg, Netflix готує сиквел оригінального серіалу, який розгортається в Бостоні, а також серію, присвячену харизматичній Елізабет Полліані "Поллі" Грей:

"Одна зі спін-оф серій розгортається в Бостоні середини XX століття, кілька десятиліть після подій оригінального Peaky Blinders, тоді як інша буде зосереджена на Поллі, матріарху злочинного клану Шелбі".

Хоча подробиці залишаються невідомими, Peaky Blinders вже мали справи з бостонськими гангстерами, зокрема з жахливим кримінальним босом Джеком Нельсоном у шостому сезоні. Зіграний зіркою "Царства тварин" Джеймсом Фрешвілем, можливо, ця спін-оф серія розкриє та розширить імперію Нельсона в середині XX століття.

Щодо серії про Поллі, ймовірно, це буде приквел, оскільки персонажа вбили за кадром у п'ятому сезоні. Трагічна смерть великої актриси Хелен МакКрорі в квітні 2021 року, на 52-му році життя після боротьби з раком грудей, призвела до необхідності нового розвитку сюжету. Незалежно від конкретної форми спін-оф, Netflix демонструє бажання створювати нові історії і розширювати свої франшизи.

Джерело: Мovieweb