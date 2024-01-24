Зараз, коли "Форсаж" готується, можливо, завершити свою історію одинадцятим фільмом, Момоа натякає на те, що шанувальникам доведеться терпляче чекати повернення франшизи на великий екран.
Нещодавно виникли сумніви щодо участі Джейсона Момоа у фінальному фільмі в серії "Форсаж". Однак зірка "Аквамена" залишається в проєкті, навіть якщо робота над фільмом не набирає такого темпу, як машини у франшизі.
Відомий своєю роллю антагоніста Данте Рейса у "Форсаж X", Момоа розкриває деякі деталі щодо майбутнього фільму під час останнього інтерв'ю з виданням Variety. Рейс додав свіжості та величі до пантеону злодіїв франшизи. Присутність його персонажа та унікальний стиль стали визначальними рисами фільму, і це було те, на що критики і фанати погодилися як на важливий елемент, що утримує стрічку на плаву. Однак чи повернеться персонаж Момоа на екран, як планувалося? Ось його відповідь:
"Я висловив свої ідеї, і побачимо, куди це призведе. Однак ймовірно, що це відбудеться не скоро. Мені цікаво взяти участь у цьому процесі. Виконувати роль антогоніста - це завдання, яке приносить задоволення. Грати злочинця - завжди захоплююче."
Невизначеність впливає на обидві сфери: як на графік виробництва, так і на обговорення необхідності нового сценарію для "Форсаж 11". Потенційні зміни в сценарії та їх вплив на заплановану дату виходу 4 квітня 2025 року є предметом обговорення, і здається, що шанувальники повинні готуватися до можливої затримки прем'єри.
Джерело: Мovieweb