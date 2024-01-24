sonyazhytkova .24 января, 2024 12

Зараз, коли "Форсаж" готується, можливо, завершити свою історію одинадцятим фільмом, Момоа натякає на те, що шанувальникам доведеться терпляче чекати повернення франшизи на великий екран.

Нещодавно виникли сумніви щодо участі Джейсона Момоа у фінальному фільмі в серії "Форсаж". Однак зірка "Аквамена" залишається в проєкті, навіть якщо робота над фільмом не набирає такого темпу, як машини у франшизі.

Відомий своєю роллю антагоніста Данте Рейса у "Форсаж X", Момоа розкриває деякі деталі щодо майбутнього фільму під час останнього інтерв'ю з виданням Variety. Рейс додав свіжості та величі до пантеону злодіїв франшизи. Присутність його персонажа та унікальний стиль стали визначальними рисами фільму, і це було те, на що критики і фанати погодилися як на важливий елемент, що утримує стрічку на плаву. Однак чи повернеться персонаж Момоа на екран, як планувалося? Ось його відповідь:

"Я висловив свої ідеї, і побачимо, куди це призведе. Однак ймовірно, що це відбудеться не скоро. Мені цікаво взяти участь у цьому процесі. Виконувати роль антогоніста - це завдання, яке приносить задоволення. Грати злочинця - завжди захоплююче."

Невизначеність впливає на обидві сфери: як на графік виробництва, так і на обговорення необхідності нового сценарію для "Форсаж 11". Потенційні зміни в сценарії та їх вплив на заплановану дату виходу 4 квітня 2025 року є предметом обговорення, і здається, що шанувальники повинні готуватися до можливої затримки прем'єри.

Джерело: Мovieweb