sonyazhytkova .26 сентября, 2024 8

Офіційний трейлер екшн-трилера "Jigra" з Алією Бхатт у головній ролі вже в мережі, а сама стрічка готується до міжнародної прем'єри 11 жовтня.

У фільмі головну роль виконує Алія Бхатт, відома за "Gangubai Kathiawadi", разом із талановитим актором Ведангом Райною ("The Archies"). Сюжет розкриває незламний зв'язок між братом і сестрою, укріплений завдяки численним випробуванням і вірності. Коли низка трагічних подій ставить під загрозу життя її брата, сестра вирушає в небезпечну подорож, сповнену страждань, рішучості та непохитного духу.

Режисерські функції виконує Васан Бала, а в акторському складі можна побачити таких зірок, як Маной Пахва, Адitya Нанда, Юврадж Віджан, Ішан Джек, Джейсон Шах та Хараш Сінгх.

Фільм "Jigra" є спільним проєктом Viacom18 Studios, Dharma Productions та Eternal Sunshine Productions.

Генеральний директор Dharma, Апурва Мехта, підкреслив, що ця стрічка втілює їхнє прагнення створювати історії, які глибоко резонують з глядачами. Вона розкриває зворушливу тематику братерської любові та жертви, і гра Алії Бхатт та Веданга Райни надає фільму емоційну глибину. Режисер Васан Бала, за його словами, здатний створити справжній вплив на аудиторію.

"Jigra" обіцяє стати не лише унікальною кінокартиною з сильними емоціями, а й глибоким кінематографічним досвідом, який знайде відгук у серцях глядачів усього світу.

Джерело: Deadline