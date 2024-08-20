sonyazhytkova .20 августа, 2024 4

Незалежна студія, яку очолює Хайссер (автор сценаріїв до "Тінь та кістка" та "Пташиний короб"), працює над створенням приквелу, що розкриє походження франшизи "Тихоокеанський рубіж".

У світі "Тихоокеанського рубежу" людство створює величезних роботів - Єгерів, щоб протистояти монстрам, відомим як Каїдзю. Ці потужні механічні воїни, керовані найсміливішими пілотами з усього світу, борються з гігантськими транс-димensionalними істотами, що загрожують планеті.



Франшиза, що розпочалася у 2013 році завдяки фільму Гільєрмо дель Торо, розширилася на інші медіаформати, включаючи анімаційний серіал на Netflix "Тихоокеанський рубіж: Чорний".

Нещодавно Ерік Хайссер виконував роль шоураннера, виконавчого продюсера і сценариста серіалу "Тінь та кістка", який виходив на Netflix протягом двох сезонів. Раніше він створив сценарій для популярного фільму "Пташиний короб" з Сандрою Буллок і для науково-фантастичного трилера "Прибуття" від Деніса Вільнева, який приніс йому номінацію на Оскар і премію WGA.

Джерело: Deadline