sonyazhytkova .19 августа, 2024 0

П'ята частина супергеройської серії наразі перебуває на стадії розробки після того, як четвертий сезон встановив шалені рекорди на Prime Video.

"Ми не можемо гарантувати, хто виживе, оскільки нам не потрібно продовжувати шоу ще на один сезон, тому можуть траплятися справді шокуючі і масштабні події," - розповів шоуранер Ерік Кріпке в інтерв'ю для Total Film. "Ми, як сценаристи, дуже насолоджуємося процесом роботи над цим".

Кріпке також зазначив, що відчуває значний тиск, аби завершити серіал на високій ноті після оголошення про його закриття. "Багато серіалів закінчуються невдало, і дуже складно 'приземлити літак'", - додав він. "Я дуже вдячний Amazon за можливість завершити історію на наших умовах, але відчуваю великий тиск, щоб зробити це якісно. Якщо нам вдасться, люди скажуть: 'Це чудовий серіал!' Але якщо ні, можуть зазначити: 'Добрий серіал, але фінал підвів'".

Ще у 2020 році Кріпке повідомив, що його початковий план для адаптації коміксів передбачав близько п’яти сезонів. Це контрастує з його попереднім шоу "Supernatural", яке тривало 15. Він зазначив, що визначити точну кількість сезонів для серіалу завжди важко.

Фінальний п’ятий сезон "The Boys" вийде після того, як четвертий сезон вперше очолив рейтинги стрімінгових платформ Nielsen, встановивши рекорди для Prime Video. Тим часом платформа замовила приквел "Vought Rising", у якому Дженсен Екклс і Ая Кеш з’являться в ролях Солдатика і Штормфронту.

Джерело: Deadline