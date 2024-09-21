sonyazhytkova .21 сентября, 2024 4

Після прем'єри серіалу Раяна Мерфі "Монстри: Історія Лайла та Еріка Менендес" на Netflix, Ерік Менендес різко розкритикував проєкт, назвавши його "наївним і спотвореним" зображенням їхньої сімейної трагедії.

У своїй заяві, розміщеній на сторінці Лайла Менендеса у Facebook, Ерік заявив, що серіал спотворює реальні події 1989 року, коли брати вбили своїх батьків, Хосе та Мері Луїзу "Кітті" Менендес.

"Я вірив, що ми вже пережили брехню та руйнівні характеристики Лайла, однак серіал створює карикатурний образ мого брата, спираючись на жахливі й очевидні вигадки", – написав Ерік. Він також додав: "Я не можу повірити, що це зроблено не навмисно".

Ерік Менендес звинуватив Netflix у тому, що серіал повертає до часів, коли вважалося, що чоловіки не могли стати жертвами сексуального насильства. Він наголосив, що ці стереотипи були розвінчані багатьма сміливими жертвами, які в останні десятиліття відкрито поділилися своїм досвідом.

Нагадуємо, що 20 серпня 1989 року Хосе Менендеса було вбито шістьма пострілами, а його дружину Кітті - десятьма. Спершу поліція підозрювала мафію, але після зізнання Еріка своєму психологу у березні 1990 року братів заарештували. На суді вони заявили, що вбили батьків через страх за власне життя після багаторічного насильства, включаючи сексуальне з боку батька.

Хоча у 1996 році Еріка та Лайла засудили до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення, їхній адвокат Марк Герагос зберігає обережний оптимізм щодо можливого перегляду справи, завдяки новим свідченням.

Netflix у своєму серіалі обіцяє розкрити події, що сколихнули світ і викликали масовий інтерес до реальних злочинів, ставлячи питання: хто справжні монстри?

У головних ролях - Ніколас Александер Чавез та Купер Кох як брати Менендеси, Хав'єр Бардем у ролі Хосе, Хлоя Севіньї - Кітті, Нейтан Лейн - Домінік Данн, Арі Грейнор - Леслі Абрамсон.

Джерело: Deadline