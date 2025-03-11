sonyazhytkova .11 марта, 2025 10

Володар двох премій "Еммі" Ерік Стоунстріт, якого глядачі знають за роллю харизматичного Кемерона Такера в "Американській сімейці", приєднається до зіркового касту нового драматичного серіалу про легендарного маніяка Декстера Моргана.

Стоунстріт зіграє загадкового персонажа на ім’я Елл, якого підозрюють у серійних вбивствах. За даними інсайдерів, він з’явиться у чотирьох епізодах і приєднається до зіркових гостей шоу, що втілюють потенційних маніяків. Серед них – Крістен Ріттер у ролі Мії та Ніл Патрік Гарріс, який втілить Лоуелла.

Головну роль знову виконає Майкл Сі Голл, а його колегами по майданчику стануть Девід Заяс, Джеймс Ремар, Джек Алкотт, Ума Турман, Пітер Дінклейдж, Нтаре Гума Мбаха Мвайн, Кадія Сараф, Домінік Фумуза та Емілія Суарес.

Зйомки тривають у Нью-Йорку з початку року, а прем’єра "Декстер: Воскресіння" запланована на літо на Paramount+ з Showtime.

Серіал розкриє новий розділ історії Декстера Моргана, продовжуючи його кривавий шлях після подій приквелу "Декстер: Первородний гріх", який у лютому встановив рекорд із 2,68 мільйонами переглядів. Судячи з усього, новий сезон обіцяє ще більше смертельних загадок і несподіваних поворотів.

Джерело: Deadline