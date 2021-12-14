Таня Гончаренко .14 декабря, 2021 5

На фото: Бен Аффлек и Ана де Армас

Эротический триллер под названием "Глубокие воды" режиссера Эдриана Лайна, который 20th Century Studios сняли с проката, выйдет на стримингах Hulu и Amazon - пишет Deadline.

Главные роли в картине исполнили Бен Аффлек и Ана де Армас. Фильм основан на одноименном романе Патришии Хайсмит, создательницы "Талантливого мистера Рипли".

Сюжет разворачивается вокруг семейной пары, которая состоит в свободных отношениях. Супруге даже позволено иметь любовников, но в какой-то момент её мужа обвиняют в смерти одного из них.

"Глубокие воды" станут первым фильмом для Эдриана Лайна за последние 10 лет. Последней его работой стал триллер "Неверная" (2002) с Ричардом Гиром и Дайан Лэйн.

Точная дата премьеры пока не названа, но, скорее всего, зрители увидят фильм в 2022 году.