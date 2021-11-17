Анастасия Лях .17 ноября, 2021 6

Как сообщает Deadline, еще два человека получили травмы на съемках четвертой части франшизы «Неудержимые», возглавляемой Сильвестром Сталлоне.

Художник-декоратор упал с высоты, работая с декорациями, был отправлен в больницу, но уже пошел на поправку. А ассистент оператора едва не лишился стопы, когда один из каскадеров, будучи за рулем авто, случайно проехался по его ноге.

Ранее сообщалось, что на съемках «Неудержимых 4» травмировались сразу три человека: два оператора (один во время съемок экшен-сцены на катере, другой во время съемок автомобильной погони) и личный дублер актера Джейсона Стэйтема. Причем один из операторов находился в тяжелом состоянии.

Напомним, в режиссерском кресле четвертой части находится Скотт Во, а релиз запланирован на 2022 год, но точной даты выхода пока нет.