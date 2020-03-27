Анастасия Лях .27 марта, 2020 12

Недавно мы писали, что от осложнений, вызванных коронавирусом, скончалась итальянская актриса Лючия Бозе. А вчера ушел из жизни американский актер Марк Блум по той же причине, сообщает The Hollywood Reporter.

Марк Блум был театральным, телевизионным и киноактером. Он часто исполнял роли второго плана в романтических и мелодраматических комедиях, таких как «Свидание вслепую», «Это пари стоит выиграть», «Я не знаю, как она делает это», «Данди по прозвищу крокодил». Также Блум известен по участию в комедийном сериале «Моцарт в джунглях».

О смерти актера сообщила его жена, актриса Джанет Зариш. Блуму было 69 лет.