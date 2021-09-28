Таня Гончаренко .28 сентября, 2021 14

Актриса сыгравшая раскованную Саманту из "Секса в большом городе" Ким Кэтролл исполнит главную роль в новом комедийном проекте от студии Lionsgate "Все о моем отце".

Сюжет рассказывает историю отношений итальянца, которого воплотит Манискалко, и американской девушки Элли (Лесли Бибб), чьи родители в лице отца главного героя итальянского иммигранта Сальво (Де Ниро) и матери Элли влиятельной сенаторши США по имени Тиггра (Кэтролл) решили познакомиться и провести вместе выходные.

Сценарий написали Манискалко и Остин Эрл, а режиссером выступила Лора Теруссо ("Шаг за шагом").

Напомним, скоро на экраны выйдут ещё 2 сериала с участием Ким Кэтролл "Расскажи мне сказку" и "Неприлично богатые".