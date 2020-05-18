Анастасия Лях .18 мая, 2020 2

На фото: Николь Кидман в фильме "С широко закрытыми глазами"

Журнал составил рейтинг самых сексуальных кинолент всех времен и народов. В список вошли сорок картин.

На первом месте разместилась фестивальная мелодрама «Портрет девушки в огне» французской постановщицы Селин Сьяммы, которая в прошлом году получила в Каннах награду за лучший сценарий. Это история любви между художницей и ее натурщицей, разворачивающаяся в Бретани, на берегу Атлантического океана, во второй половине восемнадцатого века.

Также в списке фигурируют такие фильмы, как «С широко закрытыми глазами» Кубрика, «Малхолланд Драйв» Линча, «Мечтатели» Бертолуччи, «Искупление» Джо Райта, «Супер Майк» Содерберга, «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино, «Из машины» Алекса Гарленда, «Жизнь Адель» Абделатифа Кешиша и другие.