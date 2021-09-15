Таня Гончаренко .15 сентября, 2021 4

Звезда "Папиных дочек" стала мамой маленького Льва месяц назад - 14 августа. Вчера, в честь первого месяца жизни сына, Лиза в своем Инстаграм-блоге поделилась впечатлениями от материнства.

Арзамасова опубликовала фото с малышом на руках, подписав снимок: "У нас сегодня первая дата. Месяц! Человеку — месяц! Это какой-то восторг! И такая космически сумасшедшая гамма чувств в диапазоне от "неужели можно представить, что тебя не было когда-то" до "ой! кто это?".

Напомним, Лев - первый совместный ребенок Арзамасовой и её 47-летнего супруга Ильи Авербуха. Для Ильи это не первый ребенок. Муж Арзамасовой также воспитывает 17-летнего сына от первого брака с Ириной Лобачёвой.