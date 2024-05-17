sonyazhytkova .17 мая, 2024 7

У четвер актриса та бізнесвумен поділилася в Instagram постером стрічки, на якому зображені Гослінг і Блант у момент поцілунку. Вона також додала кілька твітів від шанувальників про цю романтичну комедію з елементами бойовика.

"Ви знали?! @thefallguymovie - це ПЕРШИЙ не супергеройський фільм, що відкрив літній прокат за останні 17 років!", - написала Мендес у підписі. "І можливо, він не побив касових рекордів, але встановив безліч інших досягнень. Я особливо пишаюся цим фільмом".

Актриса, яка здобула популярність завдяки ролі у фільмі "Місце під соснами" та є матір'ю двох дочок від Гослінга, жартома пояснила, чому її не хвилює, що її чоловік цілується з колегою по знімальному майданчику.

"Доказ у моєму пості – я зазвичай не публікую фото, де мій чоловік цілує красуню, але Емілі Блант настільки чудова в цьому фільмі. Вони обидва неймовірні у своїх ролях", - написала вона. "Хай живе 'Каскадер'!".

У фільмі Гослінг грає невдаху-каскадера Кольта Сіверса, який повинен знайти зниклого головного актора у блокбастері своєї колишньої дівчини Джоді Морено (Блант). "Каскадер" розпочав літній кіносезон, зайнявши перше місце з 28,5 мільйонами доларів касових зборів.

Минулого місяця Емілі Блант, розповіла на шоу Говарда Стерна, що іноді відчувала огиду під час поцілунків з деякими колегами на знімальному майданчику:

"Я не скажу, що це було відразливим, але деякі моменти мені не подобалися", - зізналася вона. Однак Блант зазначила, що отримала задоволення від роботи з Гослінгом над цим проєктом. "Я люблю його дружину Еву та їхніх дітей, і дуже щаслива, що можу бути друзями з такою чудовою людиною, як він", - додала вона.

Джерело: Нollywoodreporter