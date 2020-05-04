Анастасия Лях .4 мая, 2020 10

Аналитики потокового сервиса предвещают новый рекорд по количеству просмотров, который установит новый боевик с Крисом Хемсвортом в главной роли «Эвакуация» (он же ««Тайлер Рейк: Операция по спасению»).

Такая информация появилась на официальной странице Netflix в Твиттере, а также в Инстаграм-аккаунте Хемсворта. Согласно прогнозам лента получит 90 миллионов просмотров в первый месяц после онлайн-релиза и станет самым просматриваемым оригинальным фильмом за всю историю Netflix, побив предыдущий рекорд, установленный экшеном Майкла Бэя «Шестеро вне закона».

«Эвакуация» — это история наемника (Хемсворт), который берется за выполнение невыполнимой миссии по спасению сына индийского наркобарона, похищенного бизнес-конкурентом отца. Сперва герой делает это за деньги, а после — из соображений гуманности, собственного чувства вины и симпатии к мальчику.

Отметим, что Netflix с недавнего времени ведет подсчет просмотров по новым правилам. Просмотр засчитывается, если зритель включил кино хотя бы на несколько минут, а не посмотрел больше половины, как было ранее.