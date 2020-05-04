Аналитики потокового сервиса предвещают новый рекорд по количеству просмотров, который установит новый боевик с Крисом Хемсвортом в главной роли «Эвакуация» (он же ««Тайлер Рейк: Операция по спасению»).
Такая информация появилась на официальной странице Netflix в Твиттере, а также в
«Эвакуация» — это история наемника (Хемсворт), который берется за выполнение невыполнимой миссии по спасению сына индийского наркобарона, похищенного
Отметим, что Netflix с недавнего времени ведет подсчет просмотров по новым правилам. Просмотр засчитывается, если зритель включил кино хотя бы на несколько минут, а не посмотрел больше половины, как было ранее.