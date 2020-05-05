Анастасия Лях .5 мая, 2020 0

Как сообщает Deadline, потоковый сервис Netflix официально запустил в разработку продолжение боевика «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом в главной роли, вышедшего онлайн в апреле этого года и уже бьющего рекорды по просмотрам.

Джо Руссо (один из братьев Руссо, работавших над двумя последними сольниками о Капитане Америка и двумя последними фильмами сборной франшизы «Мстители»), написавший сценарий «Эвакуации» и выступивший ее сопродюсером, выполнит те же функции и в работе над сиквелом. Руссо уже подписал с Netflix новый контракт.

По словам кинематографиста, в настоящее время он перебирает идеи для продолжения истории наемника Тайлера Рейка (Хемсворт), спасшего в первом фильме от верной смерти мальчика-подростка , сына индийского наркобарона, похищенного бизнес-конкурентом отца.

Если вы уже видели фильм, то в курсе финальной сцены, намекающей на возможное to be continued. Впрочем, второй фильм вполне может оказаться и приквелом, так как прошлое Тайлера Рейка — широченное поле для всевозможных сюжетов.