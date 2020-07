Анастасия Лях .6 июля, 2020 7

Сольный дисишный кинокомикс о супергерое Флэше, являющийся спин-оффом «Лиги справедливости», вот-вот потеряет исполнителя главной роли, пишет издание We Got This Covered.

Студия Warner якобы уже готова разорвать контракт с актером и начать поиск замены. Причина такого решения — скандал, развернувшийся после того, как Эзра Миллер набросился на поклонницу и едва ее не задушил.

Инцидент произошел в апреле. Фанатка на улице обратилась к своему кумиру с шуточным предложением побороться, после чего Миллер накинулся на девушку, повалил ее на землю и начал всерьез душить. Окружающие, конечно же, сняли произошедшее на видео, оттащили неадекватную звезду и даже вызвали полицию.

Кто рассматривается студией в качестве замены, пока не сообщается. Напомним, «Флэш» был анонсирован еще в 2017 году, после выхода «Лиги справедливости», но с тех пор безуспешно пытается запуститься в производство.