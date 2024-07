sonyazhytkova .30 июля, 2024 6

На честь 20-річчя засудження Скотта Петерсона за вбивство його дружини Лейсі та ненародженого сина Коннора, стрімінговий сервіс Peacock анонсував тизер трисерійного документального циклу.

Доксеріал "Face To Face With Scott Peterson" пропонує серію інтимних бесід між режисером Шарін Андерсон (виконавчий продюсер "The Murder of Laci Peterson") та Скоттом Петерсоном, а також колишнім детективом з поліції Модесто Алом Брокчіні, детективом Джоном Бюлером, адвокатом Скотта Ларою Єрециан та екс-продюсером ABC News Майком Гудджеллом.

Офіційний опис серіалу зазначає: "Ця справа захопила всю країну. На Різдво 2002 року Лейсі Петерсон, яка була на восьмому місяці вагітності, зникла без сліду. Після розслідування виявилось, що її чоловік Скотт – брехун, зрадник і врешті-решт вбивця. Медійний світ слідкував за кожним етапом судового процесу, і Скотта засудили до смерті. Справа закрита. Або ж ні?

Вперше з моменту арешту в 2003 році, Скотт говорить перед камерою у серії інтимних бесід, розкриваючи свою версію подій разом із режисером і виконавчим продюсером Шарін Андерсон, яка досліджує цю справу вже понад десять років. Незважаючи на те, що багато хто вважає вирок справедливим, родина Скотта та експерти, близькі до справи, протягом 20 років прагнули виявити невідповідності в доказах і знайти нову інформацію про альтернативні теорії навколо вбивства Лейсі. І в шокуючому повороті подій, коли світ вважав справу вирішеною, Лос-Анджелеський проєкт невинності візьме на себе справу Скотта у 2024 році".

Прем'єра "Face To Face With Scott Peterson" відбудеться 20 серпня виключно на Peacock.

Джерело: Deadline