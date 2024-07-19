sonyazhytkova .19 июля, 2024 9

Вірнон Сандерс, керівник телевізійних проєктів Amazon MGM Studios, повідомив, що сценарії до наступної частини адаптації популярної відеогри вже завершені, і підготовка до зйомок йде "дуже швидко".

"Наша команда має чітке бачення проєкту з самого початку, тому можу підтвердити, що сценарії другого сезону вже готові", - зазначив Сандерс у інтерв’ю для Deadline. "Ми встановили високі стандарти якості, і ми зробимо все можливе, щоб другий сезон перевершив перший. У нас є план, над яким ми активно працюємо. Точну дату виходу назвати не можу, але я впевнений, що швидкість, з якою ми повернемося з новим сезоном, порадує всіх".

Не так давно шоу було висунуто на премію "Еммі" в категорії "Найкращий драматичний серіал", а Уолтон Гоггінс, який виконує роль Гуля, отримав номінацію на звання "Найкращий актор у драматичному серіалі".

Події серіалу розгортаються у постапокаліптичному США після ядерної катастрофи. У цьому світі Уолтон Гоггінс та Елла Пурнелл ведуть глядачів у захопливу подорож: Пурнелл грає Люсі Маклін, молоду дівчину, що провела все своє життя у безпеці в підземному притулку Vault 33, але все руйнується, коли її батька (Кайл Маклахлан) викрадають, змушуючи Люсі вирушити у небезпечний зовнішній світ і зіткнутися з бандами рейдерів, м'ясоїдними мутантами та іншими небезпеками.

Після прем'єри першого сезону у квітні, "Fallout" швидко здобула популярність як найуспішніше шоу Amazon з часу "Володаря перснів: Персні влади", що привело до негайного продовження на другий сезон.

Джерело: Gamesradar