sonyazhytkova .13 мая, 2025 11

Серіал "Fallout" від Prime Video, знятий за культовою серією відеоігор, отримує зелене світло на третій сезон — і це ще до прем'єри другого. Постапокаліптичний світ продовжує розширювати свої кордони — і зупинятись не планує.

Очікуваний другий сезон вийде у грудні й продовжить події після вибухового фіналу першого. Глядачів поведе вглиб Мохавської пустелі — до легендарного міста Нью-Вегас, знайомого фанатам ігор. Попри затримки у зйомках через масштабні пожежі в Лос-Анджелесі, знімальна команда встигла завершити роботу на початку травня.

Волтон Гоггінс, який зіграв незабутнього Гуля, вже заінтригував шанувальників, пообіцявши, що другий сезон перенесе глядачів у ще глибші шари постапокаліптичного світу — настільки детально й правдоподібно вибудуваного, що він здається не вигаданим, а цілком реальним. За його словами, продовження здивує навіть тих, хто був певен, що вже бачив усе в цій пустці.

У світі, де цивілізація давно перетворилась на пил, а виживання — це мистецтво, історія "Fallout" тільки починається. І якщо другий сезон стане новим вибухом, то третій, схоже, зруйнує останні уламки старого світу. Готуйте патрони — пустка чекає.

Джерело: Gamesradar