sonyazhytkova .26 октября, 2024 6

Це рішення ухвалили невдовзі після прем'єри першого сезону популярного аніме-серіалу, який вийшов на екрани 10 жовтня і вже встиг привернути увагу глядачів.

Перший сезон показав шлях становлення Лари Крофт, а другий обіцяє показати її перетворення з недосвідченої шукачки пригод на всесвітньо відому героїню.

За словами сценаристки та продюсерки Таші Хуо ("The Witcher: Blood Origin", "Red Sonja"), у нових серіях Лара, голосом якої говорить Хейлі Етвелл, вирушить на пошуки викрадених африканських масок Оріша. Разом із найкращою подругою Сем вона спробує повернути артефакти, що приховують силу таємничого походження. Під час подорожі Лара зануриться в загадки древньої культури, а також зіткнеться з впливовою противницею, яка прагне заволодіти масками для власної вигоди.

Окрім боротьби з новими небезпеками, Лара також пройде особистий шлях трансформації — від самотньої героїні до лідера, що вміє довіряти команді. В другому сезоні глядачі побачать ще більше екстримальних пригод, серед яких навіть акули.

Джерело: Deadline