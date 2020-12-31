Студия DC совместно с Warner намерена выпускать по четыре супергеройских блокбастера в год, начиная с 2022-го. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на слова Уолтера Хамады, президента киноподразделения комикс-издательства DC.

Также Хамада заявил, что дисишным фанатам стоит ждать появления развернутой мультивселенной, в которой будет сразу несколько Бэтменов. И первым проектом новой вселенной станет режиссерская версия «Лиги Справедливости» от Зака Снайдера. Правда, сиквела у нее, скорее всего, не будет, так как финал не предусматривает продолжение.

Помимо четырех фильмов для большого экрана DC планирует выпускать как минимум по два проекта в год для потокового сервиса HBO Max. Это будут сериалы и спин-оффы основной вселенной. Первыми проектами для стриминга станут «Бэтгерл» и «Статик Шок», которые уже находятся в разработке.