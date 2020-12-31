Анастасия Лях .31 декабря, 2020 9

Студия DC совместно с Warner намерена выпускать по четыре супергеройских блокбастера в год, начиная с 2022-го . Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на слова Уолтера Хамады, президента киноподразделения комикс-издательства DC.

Также Хамада заявил, что дисишным фанатам стоит ждать появления развернутой мультивселенной, в которой будет сразу несколько Бэтменов. И первым проектом новой вселенной станет режиссерская версия «Лиги Справедливости» от Зака Снайдера. Правда, сиквела у нее, скорее всего, не будет, так как финал не предусматривает продолжение.