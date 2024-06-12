sonyazhytkova .12 июня, 2024 7

Entertainment Weekly офіційно заявив, що Тейлор Свіфт не зіграє у "Дедпулі та Росомасі".

Протягом останніх місяців поширювалися плітки, що в новому фільмі "Дедпул та Росомаха" з'являться різні персонажі, від Чарльза Ксав'є до Джаггернаута. Однак одна з найбільш незвичайних спекуляцій – участь Тейлор Свіфт у ролі членкині Людей Ікс Даззлер або навіть Леді Дедпул – була остаточно спростована.

Entertainment Weekly зупинили будь-які подальші обговорення, заявивши, що Тейлор Свіфт "не буде" у "Дедпулі та Росомасі". Це спростування з'явилося попри новий постер з браслетами, який багато хто сприйняв як натяк на участь знаменитої співачки.

"Мені це подобається, думаю, це свідчить про те, наскільки люди прагнуть зазирнути за лаштунки цього світу", – сказав актор Райан Рейнольдс у інтерв'ю з Vancouver Sun щодо чуток про Тейлор Свіфт. "Кожен з цих секретів і спойлерів буде розкрито 26 липня".

Тим не менш, "Дедпул та Росомаха" обіцяє бути насиченим талановитими акторами. Г'ю Джекман повернеться у ролі Росомахи, поряд із звичними для серії обличчями – Мореною Баккарін, Робом Делані, Леслі Аггамс та Бріанною Гілдебранд.

Серед новачків у фільмі з'являться Емма Коррін у ролі Кассандри Нови та Меттью Макфейден у ролі агента TVA Парадокса.

Джерело: Gamesradar