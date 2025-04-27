sonyazhytkova .27 апреля, 2025 11

Після 25 років очікувань, смертоносна франшиза "Пункт призначення" повертається на екрани з шостою частиною, "Родове прокляття", яка з'явиться в кінотеатрах 16 травня. Режисер Зак Ліповскі обіцяє вражаючі повороти, які змінять уявлення фанатів про звичну формулу фільмів. І, як це завжди буває, смерть не дарує знижок.

Ми вже звикли до того, що у фільмах серії "Пункт призначення" герої намагаються уникнути смерті, яка, однак, не спиняється на шляху до їхнього кінця. Але з новим фільмом "Пункт призначення: Родове прокляття" все зміниться.

"У цьому фільмі перше передбачення відбувається ще в 1969 році", – поділився Зак Ліповскі в інтерв'ю для SFX Magazine. "Звісно, на початку буде багато смертей, адже це вже стало класичним для 'Пункту призначення', але потім ми переносимося до іншої людини у сучасному світі. Це нове і я впевнений, що для багатьох фанатів це стане справжнім шоком. Вони одразу схиляться вперед у своїх кріслах, намагаючись зрозуміти, що ж відбувається".

Ліповскі, який разом з Адамом Стейном виступив як спільний режисер, додає: "Нам подобається, коли фільм настільки непередбачуваний, що глядачі змушені врешті-решт нахилятися вперед, аби зрозуміти, що буде далі. Ми порушуємо багато з того, до чого звикли в попередніх частинах, зокрема, хто помре і як це станеться. Ви можете подумати, що смерть чекає на одну людину, але насправді все буде зовсім інакше. Це дасть справжнє задоволення".

Перша хвилина моторошного передбачення 1969 року, показана в трейлері, який викликав справжній фурор і зібрав понад 178,7 мільйонів переглядів за перші 24 години, дає лише уявлення про те, що чекає на глядачів у новому фільмі.

"Кровні лінії" повертають нас до самого початку – до страшної логіки смерті, яка не дає ні надії, ні пощади. Стефані, студентка, охоплена нескінченними жахливими кошмарами, вирушає додому в пошуках єдиної людини, здатної розірвати цей цикл і врятувати її родину від неминучої загибелі.

І хоча ми звикли до постійних смертей у "Пункті призначення", цього разу глядачів чекає новий рівень шокуючих і несподіваних подій. Смерть вже не буде така передбачувана...

Джерело: Deadline