Анастасия Лях .4 марта, 2020 11

На фото: Кадр из фильма "Не время умирать"

Как сообщает The Hollywood Reporter, поклонники бондианы создали онлайн-петицию , в которой просят создателей фильма «Не время умирать» перенести релиз 25-го фильма об агенте 007 с весны на лето.

Напомним, релиз картины запланирован на 9 апреля. В письме, опубликованном фанатами, говорится, что в ближайший месяц эпидемия коронавируса может распространиться и на территорию США, что означает вероятное закрытие общественных мест большого скопления народа, в частности кинотеатров. В связи с чем поклонники просят перенести премьеру на лето, когда, если верить экспертам, распространение инфекции будет наконец взято под контроль и эпидемия пойдет на спад.

Представители студии Sony/ MGM пока что не прокомментировали петицию. На данный момент релиз фильма «Не время умирать» отменен только в Китае.